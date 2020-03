Boston (www.aktiencheck.de) - In einer nationalen Wirtschaftskrise sind sowohl die Geschwindigkeit als auch die Breite der politischen Reaktion entscheidend, um den Schaden abzufedern, so Elliot Hentov, Leiter des Policy Research EMEA bei State Street Global Advisors.



In Europa wirke eine breite Palette von automatischen Stabilisatoren sofort (z.B. bei Arbeitslosigkeit) und viele der verabschiedeten Sondermaßnahmen (wie z.B. die Aussetzung der Steuerzahlungen) würden die Bilanzen praktisch unmittelbar verbessern. Die Märkte seien daher doppelt enttäuscht über das Tempo des US-Konjunkturpakets. Es werde nicht nur mehr Zeit für eine politische Einigung erfordern, sondern die Maßnahmen selbst würden relativ langsam umgesetzt, so dass die Bilanzen der Haushalte vermutlich erst im Mai tatsächlich entlastet würden. Dadurch könnten sich mehrfache Belastungen im Bereich der Verbraucherfinanzen entwickeln, was den allgemeinen Rückgang der Nachfrage noch verschlimmern würde. (23.03.2020/ac/a/m)



