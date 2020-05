Paris (www.aktiencheck.de) - Norwegen leidet besonders schwer unter der aktuellen Krise, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nicht nur der coronabedingte Wachstumseinbruch mache dem skandinavischen Staat zu schaffen, auch der kräftige Ölpreisrückgang hinterlasse beim größten Ölproduzenten in Westeuropa nicht zu übersehende Spuren. So erwarte die norwegische Notenbank für dieses Jahr einen BIP-Rückgang von immerhin rund 5 Prozent - und damit den schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Dass sich daher auch die Norwegische Krone nicht von ihrer besten Seite zeige, überrasche nicht wirklich. Im Vergleich zur Krone habe der Euro seit Jahresbeginn so kräftig aufgewertet wie gegenüber kaum einer anderen bedeutenden Währung.



Helfen würde der Wirtschaft sicherlich ein zeitnaher und nachhaltiger Ölpreis-Anstieg, doch erscheine dieses Szenario derzeit nicht allzu wahrscheinlich. Bis der aktuell bestehende Angebotsüberschuss abgebaut sei, dürfte es noch eine Weile dauern. Um die wirtschaftliche Talfahrt ein wenig zu bremsen, habe die norwegische Notenbank stattdessen vergangene Woche den Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 0 Prozent gesenkt - ein in der Geschichte des Landes bisher einzigartiger Vorgang. Inwieweit die historische Zinssenkung die Wirtschaft stützen werde, bleibe abzuwarten. Sicher dürfte hingegen sein, dass die Zinssenkung die Krone nicht gerade beflügeln werde. (15.05.2020/ac/a/m)





