Boston (www.aktiencheck.de) - Über alle Regionen und Anlageklassen hinweg sehen wir, dass sich die Liquiditätsbedingungen langsam verbessern, auch wenn es noch viel zu reparieren gilt, so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors.Bei den festverzinslichen Wertpapieren hätten die Anleger ihr Kaufinteresse wieder auf das Risiko verlagert, Unternehmensemittenten hätten sich auf Finanzierungen zu niedrigen Treasury-Zinssätzen (wenn auch mit hohen Spreads) festgelegt, um sich Liquidität für die nächste Phase im Zyklus zu sichern, da die FED bei Käufen nachgelassen habe. Die Bemühungen, die Liquidität zu verbessern funktionieren würden: Wo die Transaktionen in Treasuries während eines Großteils des Monats März das Zehnfache des "normalen" Zinssatzes gekostet hätten, sei man jetzt auf ein Niveau gesunken, das etwa das Fünffache des normalen Zinssatzes betrage. Agency-MBS hätten viel mehr Stabilität und eine verbesserte Liquidität erlebt, die durch das System funktioniere.Im Devisenhandel habe das positive Risikoumfeld weiterhin eine verbesserte Liquidität und eine leichte Verbesserung der Bid-Ask-Spreads (Geld-Brief-Spanne) sowie der Orderbuchtiefe unterstützt. Die Handelsspreads seien jetzt viel attraktiver als im März, aber immer noch höher als Anfang Januar. Der USD-Carry sei gegenüber dem G10-Durchschnitt stabil bei 12 Basispunkten, während die währungsübergreifende Basis weiterhin auf eine Sättigung der USD-Liquidität an den Devisenterminmärkten hinweise. Die USD-Terminmarktrenditen lägen unter den USD-Liborrenditen. (08.04.2020/ac/a/m)