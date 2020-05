Boston (www.aktiencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone für April war schwach und zeigte sogar, dass Spanien und Italien in eine deflationäre Phase eingetreten sind, Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, im Kommentar zur Corona-Krise.



Eine Frage, die es zu stellen gelte: Gebe es Preise, wenn sie nicht festgestellt werden könnten? Die Geschäfte seien im April geschlossen und die meisten Dienstleistungen nicht verfügbar gewesen. Die Statistikämter hätten die Preisbewegungen wahrscheinlich aus früheren Trends extrapoliert. Abgesehen davon, dass es unmöglich sei, Vorhersagen zu treffen, seien die Daten jetzt auch nicht mehr sehr zuverlässig. Eines sei klar, sie könnten sich im Laufe des zweiten Quartals nur noch verschlechtern.



Die Daten für das erste Quartal seien nicht wirklich von Bedeutung. Ersten belastbaren Daten zufolge, die am 30. April veröffentlicht worden seien, sei das BIP der Eurozone im ersten Quartal um 3,8% und um 3,3% im Vergleich zum ersten Quartal 2019 geschrumpft. Dies sei der schlimmste Rückgang seit der Gründung der Eurozone und für viele Mitgliedsstaaten die schlimmste Veröffentlichung in der Nachkriegszeit gewesen. Aber es werde noch schlimmer werden. Tatsächlich werde das zweite Quartal so schlimm sein, wie es nur sein könne. Hoffentlich werde dieses Quartal dann auch die Talsohle bilden, die von der Wirtschaft durchschritten werde. "Wir müssen in der Lage sein zu wissen, wie die Talsohle aussieht, bevor wir das Ausmaß der Schäden durch die Pandemie erfassen können", so Belaisch. (04.05.2020/ac/a/m)





