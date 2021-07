Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des Unternehmens CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) brachen um 7,7% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Corona-Impfstoff des Pharmaunternehmens habe auch in der finalen Auswertung nur eine geringe Wirksamkeit aufgewiesen.



Der US-Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ernenne den Refinitiv-Finanzchef und ehemaligen General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE)-Manager Brian West zum Finanzvorstand. Am 27. August werde West seine neue Position antreten. Die Boeing-Aktien hätten kaum verändert reagiert. (02.07.2021/ac/a/m)



