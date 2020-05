Unternehmen mit Langfrist-Potenzial halten



Vielerorts werde geraten, Depotleichen zu entsorgen. Dieser Ratschlag habe durchaus seine Berechtigung, bestätige Nemeth: "Es ist durchaus angemessen, gerade in Krisenzeiten Aktien von Unternehmen zu verkaufen, von denen man schon längere Zeit nicht überzeugt war. Titel zu verkaufen, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt schlecht performen, sollte hingegen keine Motivation sein. Wichtiger als der Kurswert ist das langfristige Potential, das in einem Unternehmen steckt."



Auf länger währende Trends setzen



Eine langfristige Ausrichtung gehe idealerweise mit Investments in Zukunftsfelder einher. Megatrends wie Gesundheit oder Digitalisierung würden länger anhalten und Krisen überstehen, wenn sie nicht sogar dadurch verstärkt würden. Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig seien, würden großes Wachstumspotenzial aufweisen. Generell gesagt seien derzeit Growth-Aktien weiterhin Value-Aktien vorzuziehen, da derzeit viele Firmen ohnehin keine Dividenden auszahlen würden, was der wesentliche Vorteil dieser Aktienkategorie sei.



Aktienanteil dem persönlichen Risikoprofil anpassen



Wer zu wenig Aktien-Exposure gehabt habe, sei gut beraten gewesen, einzusteigen und die Aktienquote zu erhöhen. Langfristig spreche noch immer einiges für diese Assetklasse. Wer bereits einen hohen Aktienanteil gehabt habe, sei gut beraten gewesen, nicht auszusteigen, sondern die Panikphase an den Börsen durchzutauchen. Eine Erhöhung des Risikos sei aber in diesem Fall nicht unbedingt angezeigt. Nachsatz von Nemeth: "Keinesfalls sollte man die eisernen Reserven einbringen, da die Situation an den Finanzmärkten noch immer recht fragil ist."



Die Entwicklung bei Staatsanleihen beobachten



Staatsanleihen hätten sich in der Corona-Krise als sicherer Hafen erwiesen. Sie hätten - wenn auch auf geringem Niveau - positive Erträge erwirtschaften können. Notenbanken hätten zuletzt kräftig zugeschlagen und Staatsanleihen gekauft. "Anleihen im Portfolio zu haben, ist sinnvoll. Reich wird man ausschließlich damit schon lange nicht mehr, sie geben jedoch eine gewisse Stabilität. Allerdings muss man nun verfolgen, wie sich die Anlageklasse weiterentwickelt. Zahlreiche Staaten werden aufgrund der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie ihr Budgetdefizit deutlich ausweiten. Höhere Schuldenstände sind auch bei Staaten kein Zeichen für eine zunehmende Stabilität", erkläre Nemeth.



Weiter auf Diversifikation setzen



Diversifikation sollte ein Grundprinzip eines jeden Anlegers sein, das man gerade bei stürmischer See nicht über Bord werfe. "In der Anfangsphase der Krise wirkte der hohe Grad der Diversifikation spürbar lindernd. Zwischendurch gab es auch bei konservativen Anlageinstrumenten Verwerfungen - das war dem großen Bedürfnis nach Liquidität geschuldet. Mittlerweile funktioniert der risikomindernde Effekt wieder, denn mit diversifizierten Portfolios fährt man in vergleichsweise ruhigem Fahrwasser", so Nemeth. Wer langfristig investiere, sei mit einem breiten Mix an Aktien gut beraten. Auch wenn Unternehmen mit Technologien für Videotelefonie oder Pharmakonzerne beispielsweise derzeit viel Wind in den Segeln hätten, sollte man nicht alles auf ein Pferd setzen. (05.05.2020/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Die starke Volatilität an den Märkten in Folge der Coronavirus-Pandemie hat in den letzten Wochen vielen privaten Anlegern und Profis gleichermaßen Kopfzerbrechen bereitet, so die Analysten der Zürcher Kantonalbank Österreich AG."In einer solchen Phase gilt es Ruhe zu bewahren und keine größeren Korrekturen vorzunehmen, um durch Verkäufe nicht noch mehr Verluste einzufahren", habe Christian Nemeth gesagt. "Wer seine Hausaufgaben gemacht hat und den Blick im Sinne eines langfristig orientierten Anlegers nach vorne richtet, braucht die Corona-Pandemie nicht zu fürchten." Zu den Hausaufgaben würden folgende Punkte zählen:Vorschnelle Handlungen vermeiden"Die Schwankungen an den Börsen gingen teilweise in hohem Tempo vonstatten, die dadurch ausgelösten Verwerfungen betrafen alle Anlageklassen. Gerade in Situationen wie im Rahmen der Covid-19-Bekämpfung kann es gefährlich sein, aus der Emotion heraus kurzsichtig zu handeln. Gibt ein Anleger bei hoher Volatilität eine Order aus, gleicht das einem Spiel mit dem Feuer", unterstreiche Nemeth. Denn in einer solchen Phase würden Marktindikationen und tatsächliche Ausführungskurse häufig stark voneinander abweichen.Qualität sollte im Vordergrund stehenDer Versuchung des "optimalen" Einstiegszeitpunkts widerstehenDie meisten Privatanleger würden beim Versuch scheitern, das ideale Market-Timing zu erreichen und den richtigen Einstiegszeitpunkt auszumachen, um später von einem möglichst hohen Kursanstieg zu profitieren. "Was generell wenig erfolgsversprechend ist, funktioniert in hoch volatilen Zeiten mit starken Tagesschwankungen noch weniger", so Nemeth.