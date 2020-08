Gleichzeitig sei angemerkt, dass Vergleiche mit der Dotcom-Blase basierend auf Gewinnkennzahlen und Bewertungsniveaus aus Sicht der Analysten noch nicht gerechtfertigt seien. Trotzdem aber gelte es jene Entwicklung genau zu monitoren, vor allem im Hinblick auf den US-Wahlkampf. Höhere Unternehmenssteuern oder gar eine angedrohte Zerschlagung großer Tech-Unternehmen würden deutliches Korrekturpotenzial mit sich bringen. Des Weiteren sei angemerkt, dass auch die jüngsten Rundumschläge Donald Trumps in Richtung chinesischer Tech-Unternehmen nicht ohne Folgen bleiben könnten. Denn im "digitalen" kalten Krieg, wie er in den Medien teils bereits genannt werde, seien Gegenreaktionen von Seiten Chinas nicht auszuschließen.



Vor allem ein im Wahlkampf unter Druck stehender US-Präsident könnte eine solche Situation rasch eskalieren lassen. Gleichzeit sei aber auch die Frage zu stellen, in wie weit Donald Trump so knapp vor der Wahl noch Interesse an einem schwächelnden Aktienmarkt haben könne, welcher doch immer wieder als Gradmesser für seine Leistung interpretiert werde.



Historisch betrachtet gehe mit dem Wahlkampf in den USA aber meist eine Phase erhöhter Unsicherheit an den Märkten einher, welche den Analysten eine gute Möglichkeit zum Aufstocken ihrer Aktienquote gegenüber Bonds bringen sollte. Aktuell würden die Analysten das Chancen/Risiko-Verhältnis als ausgeglichen ansehen und ihre neutrale Positionierung beibehalten. (Ausgabe vom 18.08.2020) (19.08.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Weder die steigenden Corona-Fallzahlen in Europa, das gescheiterte Corona-Hilfspaket in den USA, verschobene US-chinesische Handelsgespräche am Wochenende oder neue Seitenhiebe Trumps gegen chinesische Tech-Unternehmen vermochten die Aktienmärkte jüngst zu erschüttern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Alternativlosigkeit an den Finanzmärkten habe die Anleger zuletzt in Scharen in Big-Tech-Unternehmen getrieben, die mittlerweile nicht nur den NASDAQ 100 dominieren, sondern auch rund ein Viertel des breiten US-Marktes ausmachen würden. Dabei würden sich die kritischen Stimmen mehren, welche die aktuelle Entwicklung als nicht nachhaltig einstufen und vermehrt auf die exorbitanten Bewertungsniveaus verweisen würden. Auch wenn die Analysten für die nächste Phase der Konjunkturerholung, wie in ihren umfangreichen Publikationen immer wieder betont, weiterhin klassische zyklische Sektoren der "Old Economy" bevorzugen würden, seien sie der Meinung, dass das Ende der Tech-Rally aber noch nicht unbedingt gekommen sein müsse. Denn auch wenn der IT-Sektor einen der großen Gewinner der Coronakrise darstelle, könne das derzeitige Umfeld den Tech-Aktien durchaus noch länger in die Karten spielen.