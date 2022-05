Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,06 EUR +2,91% (30.05.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,02 EUR -1,92% (30.05.2022, 09:02)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

CORE



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (30.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) weiterhin zu kaufen.Auch das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 sei bei der Coreo AG von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Form eines erschwerten Zugangs zu Objekten geprägt gewesen. Nichtsdestotrotz sei die Gesellschaft in der Lage gewesen, mit drei Akquisitionen, die Wachstumsstrategie fortzusetzen. Im Rahmen von zwei Asset-Deals seien zwei Gewerbeportfolios im Wert von rund 12 Mio. Euro erworben worden. Darüber hinaus sei der Erwerb eines großen Wohn- und Gewerbeportfolios, bei dem im laufenden Geschäftsjahr 2022 der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgen solle, bekannt gegeben worden. Die Analysten würden hier von einem Gesamtkaufpreis von etwas über 50 Mio. Euro ausgehen, womit dies der größte Erwerb der Unternehmensgeschichte wäre.Mit der Fortsetzung des Wachstumskurses sowie durch Mietsteigerungen beim bestehenden Portfolio hätten sich die Mieterlöse der Coreo AG auf 4,35 Mio. Euro (VJ: 3,52 Mio. Euro) erhöht. Innerhalb von vier Geschäftsjahren habe die Coreo AG das Niveau der Mieterlöse dabei mehr als verdoppelt. Parallel dazu seien mit dem planmäßigen Verkauf von Objekten aus dem Mannheimer Portfolio, dem NRW-Portfolio sowie Teile des Hydra-Portfolios die Veräußerungserlöse auf 10,32 Mio. Euro (VJ: 6,09 Mio. Euro) stark angestiegen. Das Veräußerungsergebnis habe dabei mit 1,37 Mio. Euro (VJ: 0,49 Mio. Euro) erneut im positiven Bereich gelegen. Schließlich habe das Objektmanagement und Investitionen in Bestandsobjekten zu einem Bewertungsergebnis in Höhe von 1,85 Mio. Euro (VJ: 0,85 Mio. Euro) geführt.Der deutliche Gesamterlösanstieg auf 16,53 Mio. Euro (VJ: 10,45 Mio. Euro) finde sich in einer EBIT-Steigerung auf 2,84 Mio. Euro (VJ: -0,69 Mio. Euro) wieder. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses sei mit -0,89 Mio. Euro (VJ: -2,44 Mio. Euro) erneut die Gewinnschwelle verfehlt worden. Auf der einen Seite sei der Finanzaufwand, aufgrund der höheren FK-Inanspruchnahme, auf 2,97 Mio. Euro (VJ: 2,32 Mio. Euro) gestiegen, auf der anderen Seite sind die Steueraufwendungen auf 0,91 Mio. Euro (VJ: Steuerertrag in Höhe von 0,38 Mio. Euro) deutlich angestiegen.Ausgehend vom aktuellen Objektvolumen von über 100 Mio. Euro (inkl. großes Wohnimmobilienportfolio) würden die Analysten für die kommenden drei Geschäftsjahre mit Gesamtinvestitionen in Höhe von 80 Mio. Euro rechnen und damit konservativ zunächst deutlich unterhalb des in Aussicht gestellten Wachstums bleiben. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie mit einem sichtbaren Anstieg der Gesamterträge von 13,03 Mio. Euro (2022e) auf 29,19 Mio. Euro (2023e) bzw. auf 29,24 Mio. Euro (2024e) rechnen. Da die margenstarken Mieterlöse an Bedeutung gewinnen sollten, würden sie mit einer überproportionalen Ergebnissteigerung rechnen.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 2,15 Euro (bisher: 2,60 Euro) ermittelt. Ihre geänderten Prognosen des konkreten Schätzzeitraums sowie Verwässerungseffekte aus der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung hätten zu dieser Kurszielreduktion geführt. Die Anhebung des risikolosen Zinssatzes und damit des WACC hätten hingegen einen nur leichten kurszielmindernden Effekt.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Coreo-Aktie. (Analyse vom 30.05.2022)