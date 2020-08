Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coreo-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,20 EUR 0,00% (20.08.2020, 14:38)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (20.08.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) weiterhin zu kaufen.Die Coreo AG habe am 13.08.2020 die Emission einer 6,75%-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren angekündigt. Das öffentliche Angebot solle im Zeitraum 24.08.2020 bis zum 08.09.2020 erfolgen. Ausgestattet sei das Wertpapier mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 6,75% p.a. Das Listing solle am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.Mit den Anleihemitteln plane die Gesellschaft in erster Linie das weitere Wachstum ihres Wohn- und Gewerbeimmobilienportfolios zu finanzieren. Der Fokus liege dabei auf dem Value Add-Segment in Mittelzentren Deutschlands. Gemäß zuletzt verfügbarem Zahlenwerk zum 31.12.2019 weise Coreo AG einen Objektbestand (IFRS) in Höhe von 44,38 Mio. EUR aus. Für weitere, in 2019 erworbene Immobilien im Volumen von knapp 20 Mio. Euro sei der Übergang von Nutzen und Lasten erst im ersten Halbjahr 2020 erfolgt. Die langfristige Investitionsplanung sehe für die kommenden vier bis fünf Jahre einen deutlichen Ausbau auf über 400 Mio. EUR vor. Werde bei der Objektfinanzierung ein Loan-to-Value von 75% unterstellt, müsste Coreo AG für die noch offenen Investitionen in den kommenden Geschäftsjahren ein Eigenkapital von etwa 85 Mio. EUR aufbringen. Neben dem Liquiditätszugang aus den geplanten wertsteigernden Verkäufen solle ein Teil dessen im Rahmen der aktuellen Anleiheemission erbracht werden.Allerdings wolle man mit dem Emissionserlös auch die noch bis 2022 laufende Optionsanliehe, mit einem aktuell ausstehenden Volumen von 15 Mio. EUR, vorzeitig zurückzuzahlen. Hier würde die Gesellschaft eine sofortige Ergebnisverbesserung erzielen, da die Optionsanleihe einen Kupon von 10% aufweise, der der seit Emission erfolgten Unternehmensentwicklung nicht mehr entspreche. Bei einer vollständigen Rückzahlung würde man jährliche Zinseinsparungen in Höhe von 0,49 Mio. EUR p.a. erzielen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der Coreo-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Das Kursziel laute unverändert 2,60 Euro. (Analyse vom 20.08.2020)