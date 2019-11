Längerfristig orientierte Anleger warten an der Seitenlinie ab, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Continental-Aktie. (Analyse vom 12.11.2019)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

127,04 EUR -3,23% (12.11.2019, 17:11)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

127,18 EUR -2,83% (12.11.2019, 17:26)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (12.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Unterm Strich habe bei Conti von Juli bis September ein Minus von fast zwei Milliarden Euro gestanden. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe dies zwar zum Großteil am "Einmaleffekt" verringerter Firmenwerte aus früheren Übernahmen sowie ersten Kosten für das Umbauprogramm gelegen. Aber auch im Tagesgeschäft sei das bereinigte operative Ergebnis zuletzt deutlich um ein Fünftel auf noch knapp 615 Millionen Euro gesunken.Die Conti-Aktie habe am Dienstag-Nachmittag über drei Prozent im Minus bei unter 127 Euro gelegen. Bereits vor drei Wochen habe der Konzern mit dem Bekanntwerden der milliardenschweren Abschreibungen die Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt. In jüngster Zeit habe die Aktie sich nach einer längeren Talfahrt wieder spürbar berappelt, Mitte August habe sie ihr Jahrestief bei 103,62 Euro markiert.Das Rekordhoch von 257,40 Euro aus dem Januar 2018 sei ohnehin in weite Ferne gerückt. In diesem Jahr liege das Conti-Papier zwar mit gut 7 Prozent im Plus, hinke damit aber dem Anstieg des europäischen Autohersteller- und Zuliefererindex von knapp einem Viertel hinterher.Goldman Sachs-Expertin Gungun Verma halte das Jahresziel des Konzerns für den Finanzmittelzufluss nun angesichts der Umstände für "ambitioniert". Conti-Finanzchef Wolfgäng Schäfer habe sich im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aber zuversichtlich gezeigt, dass der Konzern im für gewöhnlich starken vierten Quartal noch die Ziellinie erreiche.Vorstandschef Elmar Degenhart habe angesichts der heiklen Lage der Branche von einer vergleichsweise soliden Entwicklung gesprochen - "trotz des weiterhin rückläufigen Marktumfeldes". Die Anzeichen würden aber auf schwierige Zeiten deuten: "In den kommenden fünf Jahren rechnen wir ähnlich wie andere Marktteilnehmer nicht damit, dass sich die weltweite Produktion wesentlich beleben wird", so Finanzchef Schäfer. Im dritten Quartal habe sie bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um drei Prozent abgenommen, aufs Gesamtjahr gesehen dürften es minus sechs Prozent sein.Die Autobranche sei in einem Umbruch zu E-Mobilität sowie vernetztem und automatisiertem Fahren. Das stelle Hersteller und Zulieferer, die bisher vor allem Verbrennungsmotoren und Teile dafür gefertigt hätten, vor Probleme. Und es falle weniger, dafür aber hoch spezialisierte Arbeit an.Dadurch, dass Conti frühzeitig etwa bei Sensorik und E-Antrieben ein breites Geschäft aufgebaut habe, könne der Konzern den Wandel bisher relativ gut abfedern. "Betrachtet man unsere rein operative Leistung, haben wir uns im dritten Quartal vernünftig entwickelt", habe Schäfer gemeint.So habe Vitesco - die künftig abgespaltene Antriebssparte - im Oktober einen Großauftrag des Opel-Dachkonzerns Peugeot PSA sowie von Hyundai für E-Antriebe erhalten. Hier gebe es "unverändert starkes Umsatzwachstum", im dritten Quartal hätten die Erlöse 64 Millionen Euro betragen, habe Schäfer gesagt.Die beschlossene Neuausrichtung des Autozulieferers hin zu mehr Elektronik und der damit einhergehende Stellenabbau werde in den kommenden Jahren noch viel Geld kosten. Auch charttechnisch spreche derzeit wenig für die Conti-Aktie: Der Kurs habe die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig überwinden können. Angesichts der flauen Aussichten für die kommenden Jahre spreche wenig für einen baldigen Kursaufschwung. Lediglich Trading-Chancen könnten sich zwischenzeitlich ergeben.