Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (30.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Aufsichtsrat von Continental habe die umfassenden Schließungspläne des Konzerns bestätigt. Das Reifenwerk in Aachen werde Ende 2021 aufgegeben, der Standort für Automobilelektronik im hessischen Karben bis Ende 2024, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover bekannt gegeben habe. Außerdem solle der Standort Regensburg umgebaut werden. Insgesamt seien an den drei Standorten rund 4.800 Arbeitsplätze betroffen. Neben dem Wegfall von Stellen würden auch Umschulungen von Mitarbeitern und Verlagerungen von Jobs dazu zählen.Arbeitnehmervertreter hätten den Beschluss umgehend kritisiert. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, habe von einem "Kahlschlag-Konzept" des Unternehmens gesprochen. "Continental hat die gesamte Mannschaft vor den Kopf gestoßen, die eigene Unternehmenskultur beschädigt und die betriebliche Mitbestimmung mit Füßen getreten", habe er gesagt. Schon im Vorfeld habe sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) irritiert gezeigt über das Ausmaß der Sparmaßnahmen.Die Werksschließungen seien Teil eines verschärften Sparkurses beim zweitgrößten Autozulieferer der Welt. Unter dem Druck des Strukturwandels in der Autoindustrie und der Corona-Absatzkrise wolle Conti insgesamt weltweit 30.000 Stellen "verändern", davon 13.000 in Deutschland. Ziel des Autozulieferers sei es, von 2023 an jährlich mehr als eine Milliarde Euro einzusparen.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link