Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

76,66 EUR +2,27% (08.05.2020, 10:32)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

76,42 EUR +2,14% (08.05.2020, 10:41)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (08.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 76,00 Euro auf 79,00 Euro an.Der Bericht für das Q1/2020 habe die Eckdaten (Umsatz, bereinigte EBIT-Marge) bestätigt. Das erstmals veröffentlichte berichtete EBIT sowie das EPS hätten aufgrund höherer Sondereffekte die Analystenprognosen deutlich übertroffen. Zu einer Guidance für das Gesamtjahr 2020 sehe sich Conti nach wie vor nicht in der Lage. Dass laut Management-Aussage in Q2/2020 ein Verlust ansteht werde, stelle keine Überraschung dar (siehe Ankündigungen von BMW, Daimler, VW). Die Verschiebung der vollständigen Abspaltung von Powertrain (nicht mehr in 2020) komme für Diermeier nicht unerwartet.Der Analyst gehe nach wie vor davon aus, dass Conti nach Q2/2020, das "Schlimmste" überstanden haben werde und sich die Geschäftsentwicklung in Q3-Q4 besser als in Q1-Q2 darstellen werde. Selbst bei einer deutlichen Konjunkturerholung in 2021 würden die strukturellen Herausforderungen (Sektortransformation) seines Erachtens Bestand haben. Conti stehe nach Meinung des Analysten finanziell und bilanziell besser als der Durchschnitt der Automobilzulieferer da. Der Analyst habe seine Erwartungen teilweise angehoben (u.a. EPS 2020e: 2,14 (alt: 1,64) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Continental-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 08.05.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: