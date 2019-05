Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (10.05.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Anfang der Woche habe die Continental-Aktie mit einem Abwärtsgap wichtige charttechnische Unterstützungen preisgeben müssen. Zunächst seien in diesem Kontext die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 145,42 EUR bzw. 146,13 EUR) zu nennen. Aber auch das Abgleiten unter die Nackenlinie der Bodenbildung der letzten Monate (akt. bei 143,57 EUR) sorge für einen faden Beigeschmack. Schließlich werde dadurch die entsprechende untere Umkehr negiert. Für die nächste Breitseite sorge die zweite Abwärtskurslücke (139,20 EUR zu 138,70 EUR) binnen weniger Tage, mit der gestern der Erholungstrend seit Anfang des Jahres (akt. bei 140,26 EUR) gebrochen worden sei. Damit müsse der Aufwärtsimpuls der letzten fünf Monate unter dem Strich als "bearishe" Flagge interpretiert werden. Der Abschluss des beschriebenen Konsolidierungsmusters impliziere, dass der Abwärtstrend des vergangenen Jahres nun wieder Fahrt aufnehme. Die Tiefs vom Oktober 2018 und Februar 2019 bei 127,90/127,60 EUR würden dabei die nächste Haltezone definieren. Aber eigentlich lege die negative Weichenstellung sogar einen Stresstest des bisherigen Verlaufstiefs bei 118,30 EUR nahe. Als Stopp sei die Kombination aus dem o. g. alten Erholungstrend und der jüngsten Abwärtskurslücke prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:134,44 EUR -5,32% (09.05.2019, 17:35)