Die letzte Empfehlung zur Aktie von Continental lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

110,80 EUR -2,69% (05.08.2021, 10:09)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

111,00 EUR -2,48% (05.08.2021, 09:55)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (05.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Automobilzulieferer Continental habe im zweiten Quartal zwar solide Zahlen vorlegen und die Konsenserwartungen leicht übertreffen können, habe aber dennoch seinen Ausblick für das weitere Geschäftsjahr teilweise nach unten anpassen müssen.Der Umsatz des Continental-Konzerns habe im zweiten Quartal um 49,7% zugelegt und habe bei EUR 9,9 Mrd. gelegen (Q2 2020: EUR 6,6 Mrd.). Die bereinigte EBIT-Marge habe bei 7,2% gelegen (Q2 2020: -9,8%).Der Free Cashflow vor Akquisitionen und Carve-out-Effekten für den Konzern habe EUR 327 Mio. betragen. Darin enthalten seien Investitionen vor Finanzinvestitionen in Höhe von 4,6%. Im zweiten Quartal 2020 habe dieser Wert bei EUR -1,8 Mrd. gelegen.Der Konzernvorstand habe zudem heute die folgenden Parameter für den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 angepasst:Basierend auf den derzeit absehbaren Auswirkungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie den Lieferkettenengpässen bei Halbleiterkomponenten gehe man davon aus, dass die globale PKW-Produktion im Geschäftsjahr 2021 nun um 8% bis 10% (zuvor: 9% bis 12%) gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 steigen werde.- Es werde ein Konzernumsatz von ca. EUR 33,5 Mrd. bis 34,5 Mrd. (zuvor: EUR 32,5 Mrd. bis EUR 34,5 Mrd.) und eine bereinigte EBIT-Marge in der Größenordnung von ca. 6,5% bis 7% erwartet (zuvor: 6% bis 7%).- Der Umsatz in den Unternehmensbereichen Automotive (Autonome Mobilität und Sicherheit, Fahrzeugvernetzung und -information sowie Antriebsstrang) werde in Höhe von ca. EUR 16 Mrd. bis 16,5 Mrd. (zuvor: EUR 16 Mrd. bis 17 Mrd.) und die bereinigte EBIT-Marge in einer Spanne von ca. 0,5% bis 1% erwartet (zuvor: 1% bis 2%).- Für die Geschäftsbereiche Kautschuk (Reifen und ContiTech) werde ein Umsatz von ca. EUR 17,2 Mrd. bis 17,8 Mrd. (zuvor: EUR 16,5 Mrd. bis 17,5 Mrd.) und eine bereinigte EBIT-Marge in der Bandbreite von ca. 12,5% bis 13% erwartet (zuvor: 11,5% bis 12,5%). Die Spanne der bereinigten EBIT-Marge gehe von im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffkosten in Höhe von rund EUR 500 Mio. aus (zuvor: EUR 350 Mio.), die vor allem den Bereich Synthese- und Naturkautschuk betreffen würden.- Der Free Cashflow vor Akquisitionen und ohne Berücksichtigung von Carve-out-Effekten werde weiterhin in einer Bandbreite von etwa EUR 1,1 bis EUR 1,5 Mrd. erwartet.