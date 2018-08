Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

161,90 EUR -12,58% (22.08.2018, 14:00)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (22.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Das Papier des Hannoveraner Konzerns sei heute nach der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr zwischenzeitlich um 14% auf 159,20 Euro abgestürzt. Zuletzt habe die Conti-Aktie im November 2016 die 160-Euro-Marke kurzzeitig unterschritten. Sollte sich der Aktienkurs nicht kurzfristig wieder erholen, sehe es charttechnisch trübe für den DAX-Titel aus. Für eine nennenswerte Unterstützung müsse man bis ins Jahr 2014 zurückgehen. Zudem habe die 90-Tage-Linie die 200er von oben gekreuzt - ein Signal, das oft auf weitere Kursverluste hinweise.Anleger sollten der traurigen Kursentwicklung der Continental-Aktie bis auf weiteres von der Seitenlinie aus zuschaeun. Schnäppchenjäger könnten dem ausgebombten Kurs zwischenzeitlich aber vorübergehende Erholungen bescheren, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:161,70 EUR -12,74% (22.08.2018, 13:45)