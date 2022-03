Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der nach wie vor anhaltende Chipmangel und die allgegenwärtigen Lieferengpässe hätten im Autogeschäft von Continental tiefe Spuren hinterlassen. Während das Reifengeschäft und die Industriesparte ContiTech gut gelaufen seien, habe der Bereich Automotive zuletzt rote Zahlen geschrieben. Das weltweit niedrige Auto-Produktionsniveau habe hier massiv belastet. Die Einheiten Reifen und ContiTech hätten hingegen trotz massiver Kostensteigerungen in den Bereichen Beschaffung und Logistik ein durchaus gutes Ergebnis erzielt.Für das laufende Jahr 2022 halte Conti wegen des Ukraine-Krieges und der weiterhin unterbrochenen Lieferketten ein noch schlechteres Ergebnis für möglich. Je nach Ausmaß der Belastungen könnten sowohl Umsatz als auch Ergebnis aller Unternehmensbereiche niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der Konzern rechne zudem mit erhöhten Beschaffungs- und Logistikkosten in Höhe von EUR 2,3 Mrd. Ohne die Risiken gehe das Management für 2022 von einem Konzernumsatz in einer Spanne zwischen EUR 38 und 40 Mrd. aus. Die bereinigte EBIT-Marge sollte zwischen 5,5% und 6,5% liegen.Im vergangenen Jahr habe Continental das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) um rund 38% auf EUR 1,9 Mrd. gesteigert. Der Konzernumsatz sei um 6% auf rund EUR 33,8 Mrd. gewachsen und habe damit bereinigt um die Abspaltung der Antriebssparte Vitesco leicht über der im Oktober gesenkten Prognosespanne gelegen. Unter dem Strich habe der Konzern einen Reingewinn von rund EUR 1,5 Mrd. nach einem Verlust im Jahr 2020 erzielt. Die Anteilseigner sollten daraus eine Dividende in Höhe von EUR 2,20 je Aktie bekommen. 2020 seien sie diesbezüglich leer ausgegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity