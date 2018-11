Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

142,35 EUR -0,84% (08.11.2018, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

142,85 EUR -2,16% (08.11.2018, 13:58)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (08.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental: Prognose unter Vorbehalt - Keine richtige Wende in Sicht - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Continental AG ihre Zahlen vorgelegt und keine dritte Warnung abgegeben habe. Stattdessen habe man gesagt, dass man die aktuelle Prognose nach der zweiten Warnung unter Vorbehalt stelle.Die Continental-Aktie habe schon extrem viel verloren und die Frage sei, wie weit es noch gehen könne. Eine richtige Wende sehe der Aktienprofi aber nicht, denn die Autobranche laufe alles andere als gut.Auf dem aktuellen Niveau muss man die Continental-Aktie nicht mehr verkaufen, aber zum Kaufen gibt es deutlich bessere Aktien, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2018) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: