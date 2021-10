XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

93,71 EUR +3,55% (07.10.2021, 14:54)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (07.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental: Potenzieller Doppelboden - AktiennewsDie Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) steigt am Donnerstag um 2,35% auf 93,14 Euro und nähert sich dem lokalen Hoch bei 96,25 Euro, das in der Vorwoche ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Am Mittwoch habe der Kurs leicht unterhalb des Schlusskurses vom 20. September mit einer Doji-Kerze geschlossen, die auf unentschlossene Marktteilnehmer hingedeutet habe. Der Abwärtstrend scheine sich nicht zu bestätigen, sodass die Käufer mit einem potenziellen Doppelboden bei 90,67 Euro argumentieren könnten. Bei einem Ausbruch über 90,25 Euro könnte das offene Gap vom 16. September geschlossen werden - die Aktie würde über das Swing-Level bei 110,35 Euro zurückkehren.Börsenplätze Continental-Aktie:93,63 EUR +2,95% (07.10.2021, 14:48)