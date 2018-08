Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (23.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 210 auf 175 Euro.Verantwortlich für eine weitere Gewinnwarnung des Hannoveraner Konzerns sei die Nachfrageschwäche in China und Europa, die alle Unternehmensbereiche betreffe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt setze sich damit der negative Nachrichtenfluss fort. Diermeier habe seine Prognosen für den Gewinn und die Dividende je Aktie nach unten revidiert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 210 auf 175 Euro reduziert. (Analyse vom 23.08.2018)