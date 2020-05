Börsenplätze Continental-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental habe sein Zahlenwerk zum 1. Quartal präsentiert. Der Gewinn sei um fast die Hälfte auf noch 292,3 Millionen Euro zurückgegangen. Sei die Aktie reif für eine Erholung?Wie viele Unternehmen der Branche sei Conti stark von den Folgen der Viruskrise wie geringeren Fahrzeugverkäufen betroffen. Wie der DAX-Konzern aus Hannover am Donnerstag berichtet habe, sei von Januar bis März verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 10,9 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Das unter anderem um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe im ersten Jahresviertel um 51,1 Prozent auf 431,9 Millionen Euro abgenommen.Ende April habe das nach dem Konkurrenten Bosch zweitgrößte Unternehmen der Zulieferbranche auf Basis vorläufiger Daten noch eine etwas bessere Entwicklung als zunächst befürchtet gemeldet. Für den Umsatz sei ursprünglich eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro erwartet worden. Auch die lange geplante Abspaltung der Antriebssparte in das neue Unternehmen Vitesco habe Conti auf unbestimmte Zeit verschoben. Davor habe der Konzern hier einen reinen "Spin-Off" bis Ende 2020 anvisiert.Der Gewinn sei im ersten Quartal nicht so schlecht ausgefallen wie im Vorfeld von vielen Analysten befürchtet. Im zweiten Quartal würden rote Zahlen drohen. Die Autoverkäufe würden sich langsam erholen. Ein mögliches Konjunktur-Paket der Bundesregierung im zweiten Halbjahr könnte jedoch die Automobil-Hersteller und die Zulieferer stützen. Für Conti gelte es zudem, den Swing vom Verbrennungsmotor hin Richtung Elektromobilität, autonomes Fahren ecetera zu meistern.Neukäufe drängen sich nicht auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link