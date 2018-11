Börsenplätze Continental-Aktie:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (09.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für den Autozulieferer werde schwieriger. Die Analysten würden vorsichtiger. Die Anleger würden sich in Zurückhaltung üben. Doch es gebe auch noch einen Funken Hoffnung.Der Autoabsatz in dem für deutsche Hersteller wichtigen chinesischen Markt sei im Oktober den fünften Monat in Folge zurückgegangen. Sollte der Markt in den beiden noch verbleibenden Monaten nicht anziehen, steuere die Branche 2018 in China auf das erste Absatzminus seit mindestens zwei Jahrzehnten zu. "Seit knapp zehn Jahren haben wir im abgelaufenen Quartal zum ersten Mal einen substanziellen Rückgang der weltweiten Fahrzeugproduktion gesehen", so Continental-CFO Wolfgang Schäfer.Kein Wunder, dass es in keiner Branche zuletzt so viele Gewinnwarnungen gegeben habe wie bei den Autozulieferern. Branchenprimus Continental habe die Prognosen sogar zweimal angepasst. Mit den gestern publizierten Q3-Zahlen seien die aktuellen Planvorgaben zumindest bestätigt worden. Jedoch habe der Continental-Vorstand den Umsatzausblick aufgrund der aktuell weltweit schwächelnden Autoproduktion unter Vorbehalt gestellt.Bis dahin sollten Investoren auf Sicht fahren. Die Strategie, bei dem DAX-Titel gestaffelt einen Fuß in die Tür zu stellen, habe sich bisher aber bezahlt gemacht. Würden weitere Hiobsbotschaften bei Continental - und in der Branche - ausbleiben, sollte die Continental-Aktie weiter Kurs auf die 160-Euro-Marke nehmen. Fällt der Kurs vorher unter 125 Euro, wird ausgestiegen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link