Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

148,54 EUR +0,80% (02.05.2019, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

148,46 EUR +0,51% (02.05.2019, 11:54)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (02.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Erholung setzt sich fort - AktienanalyseDer Autozulieferer Conti (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte EBIT sei um 17 Prozent auf 884 Mio. Euro gesunken. Damit habe sich das Unternehmen aber besser geschlagen als gedacht. Die Konsensschätzungen hätten lediglich bei knapp über 800 Mio. Euro gelegen. Auch beim Umsatz hätten Analysten mit etwas weniger gerechnet. Dieser habe bei gut elf Mrd. Euro stagniert, während die weltweite Autoproduktion in den ersten drei Monaten des Jahres vorläufigen Zahlen zufolge um mehr als sechs Prozent abgesackt sei.Nicht nur Conti-Chef Elmar Degenhart habe sich daher mit dem Erreichten zufrieden gezeigt, auch Anleger hätten erleichtert reagiert. Für Beruhigung habe zudem gesorgt, dass Conti für das zweite Halbjahr weiter mit einer Belebung des wirtschaftlichen Umfelds rechne und daher nicht an der Prognose rüttle. Erwartet würden für 2019 weiterhin 45 bis 47 Mrd. Euro Umsatz und eine bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern zwischen acht und neun Prozent. Zur Erinnerung: 2018 habe der Konzern mehrfach seine Gewinnziele nach unten korrigiert, weil der Abwärtstrend an den Automobilmärkten die Margen gedrückt habe.Auch die Verschiebung des ursprünglich für das zweite Halbjahr geplanten Börsengangs der Antriebssparte auf 2020 habe die Laune der Investoren nicht trüben können. Die Erholung seit Jahresbeginn setzt sich damit fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2019)Börsenplätze Continental-Aktie: