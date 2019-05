Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

137,12 EUR -3,44% (09.05.2019, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

136,74 EUR -3,95% (09.05.2019, 12:04)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (09.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Nach dem schwachen zweiten Halbjahr 2018 sei auch das erste Quartal 2019 unbefriedigend verlaufen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hoffnung ruhe auf dem zweiten Halbjahr 2019, das sich allein aufgrund von "Basiseffekten" gegenüber dem Vorjahr verbessert zeigen sollte. Besondere Hoffnung komme dabei auch dem chinesischen Markt zu, zumal die Mehrwertsteuer im Reich der Mitte per 1. April um 3% gesenkt worden sei. Die Nachricht, dass der Börsengang der Antriebssparte (Vitesco) frühestens 2020 erfolge, sei wenig überraschend gekommen, schließlich habe bereits der Volkswagen-Konzern den Börsengang seiner LKW-Sparte (Traton) verschoben. Grundsätzlich erachte Schwope den Continental-Konzern auch für Krisenzeiten solide aufgestellt. Zudem stehe das Hannoveraner Unternehmen vor wichtigen Umstrukturierungen. Die recht niedrige Verschuldung der Continental AG lasse deutlichen Raum für Investitionen und Akquisitionen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 150 Euro bekräftigt. (Analyse vom 09.05.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Continental AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: