Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

121,45 EUR -5,71% (09.03.2021, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

120,30 EUR -6,38% (09.03.2021, 11:18)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (09.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Corona-Folgen und der teure Konzernumbau hätten den Hannoveraner Konzern auch 2020 in den roten Zahlen gehalten. Unterm Strich sei ein Verlust von 962 Mio. Euro angefallen, wie Continental am Dienstag berichtet habe. Im bereits schwierigen Jahr davor habe das Minus bei 1,22 Mrd. Euro gelegen.Die weltweite Autokonjunktur sei zuletzt weiter abgerutscht, weil die Nachfrage nach Fahrzeugen durch die Einschränkungen in der Corona-Krise stark abgenommen habe und es zudem Probleme in vielen Lieferketten gegeben habe. Das habe sich auch beim Umsatz von Continental bemerkbar gemacht, der um rund 15% auf 37,7 Mrd. Euro zurückgegangen sei.Continental habe wegen des Umbruchs in der Autobranche und wegen der Corona-Krise unter dem Strich zwei Verlustjahre hinter sich und befinde sich im Großumbau. Teuer sei für das Unternehmen u.a. der Umbau hin zu mehr Software, Elektronik und Sensorik. Dies erfordere hohe Investitionen, während für den Abbau von Jobs in klassischen Bereichen oft Abfindungen fällig würden. Es würden mittlerweile aber auch schon Einspareffekte greifen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link