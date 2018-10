Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

131,55 EUR -4,50% (19.10.2018, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

131,50 EUR -3,27% (19.10.2018, 17:29)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Dennis Riedl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Dennis Riedl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Continental-Aktie sei an der Börse gegenwärtig so "out" wie zuletzt am Ende der Finanzkrise 2009, von der der Autozulieferer durch die Absatzkrise bei den Autos besonders schwer gebeutelt worden sei. Der Grund dieses Mal: Zwei Gewinnwarnungen und interne Unruhen, etwa durch aufkommende Spekulationen über Standortschließungen.Einhergehend mit dem anhaltend negativen Newsflow drücke die extreme Kursschwäche Investoren auf das Gemüt. Doch hier befinden wir uns nun in einer technischen Extremsituation, die eine selten günstige Einstiegsgelegenheit für konträre Anleger schafft, so Dennis Riedl von "Der Aktionär".Derzeit werde eine sehr markante Unterstützungslinie im Chart angelaufen. Sie sollte in jedem Fall für eine verstärkte Gegenwehr der Bären und Schnäppchenjäger sorgen. Zudem sei der RSI überverkauft mit einem Stand von 26. Das untere Bollingerband in den Standardeinstellunegn verlaufe momentan bei 131 Euro, der DAX-Titel notiere inzwischen knapp darunter - ein weiteres Zeichen für einen überverkauften Zustand. Das Papier notiere mittlerweile 37 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Statistische Untersuchungen für DAX-Aktien würden zeigen, dass ab Werten von 30-35 Prozent die Renditeerwartung der jeweiligen Aktie deutlich zu klettern beginne (und insbesondere positiv ausfalle).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: