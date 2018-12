Besser sei es für Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) (+2%) gelaufen, die Aktie habe Rückenwind von der Aufnahme in den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)erhalten. Dafür müsse Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) den Platz im Auswahlindex der 50 größten Unternehmen Europas räumen. Die Papiere der britischen Bank seien um 2,7% gefallen.



Unter den US-Werten seien die Logistikkonzerne FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) und UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker- Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) um gut 6 und 7% eingeknickt, denn die Anleger hätten die Risiken durch Amazons (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) Markteintritt in das Frachtgeschäft (Amazon Air) unterschätzt, habe es laut einer Analystenstudie geheißen.



Weitere stark abverkaufte Aktien seien Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-3,8%) und JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-4,5%) gewesen, denn die Sorge um eine inverse Zinsstruktur, die für Banken unattraktiv sei, steige. Schlusslicht im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die konjunktursensiblen Aktien des Baumaschinenherstellers Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) gewesen, die um rund 7% nach unten gerutscht seien. (05.12.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer Erholung am Vortag schlossen die Aktien von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (-2,9%), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (-1,63%) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-3%) wieder allesamt mit einem Minus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es bestehe Zweifel an der angekündigten Entspannung im Handelsstreit zwischen USA und China. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sei ebenfalls um 4,7% nach einer Analystenherabstufung gefallen.