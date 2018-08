Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (16.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie unter Druck - ChartanalyseDie Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) markierte Anfang des Jahres ein Allzeithoch bei 257,40 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert deutlich unter Druck geraten. Am 2. August 2018 habe er ein Tief bei 182,75 EUR markiert. Die Aktie habe sich anschließend etwas erholt, sei unterhalb des letzten Zwischentiefs bei 191,15 EUR gescheitert. Gestern habe sie das Tief vom 2. August 2018 attackiert. Intraday habe der Automobilzulieferer bereits darunter notiert, zu einem Tagesschlusskurs unter 182,75 EUR sei es aber noch nicht gekommen.Ein solcher Tagesschlusskurs unter 182,75 EUR wäre ein klares Signal zur Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Wochen. Abgaben in Richtung 176,25 und später sogar 162,05 EUR würden in diesem Fall drohen. Ein Anstieg über 191,15 EUR würde das Chartbild allerdings wieder aufhellen. Eine deutliche Erholung in Richtung 209,95 EUR könnte dann starten. (Analyse vom 16.08.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:182,90 EUR -1,61% (15.08.2018, 17:35)