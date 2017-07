ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (14.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) rollt wieder, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Continental-Aktie sei nach einem Hoch um 210 Euro von Mitte Mai in den letzten zwei Monaten zurück bis zur 200-Tage-Linie gekommen, habe dort gestoppt und ihre Richtung erneut nach oben geändert. Der Bereich um den aktuell um 189 Euro verlaufenden gleitenden Durchschnitt habe sich als wichtige Unterstützung für die Notierungen bewiesen und sei zum Wendepunkt geworden. Nun kann die Continental-Aktie höhere Ziele in Angriff nehmen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.07.2017)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:194,85 EUR +0,67% (14.07.2017, 10:01)194,851 EUR +0,21% (14.07.2017, 10:00)