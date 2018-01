Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (18.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Traumstart ins neue Jahr! AktienanalyseDie Aktie des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) hat einen Traumstart hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um neun Prozent sei es seit dem Jahreswechsel nach oben gegangen. Damit gehöre das Papier zu den stärksten Werten im DAX. Hintergrund sei ein Medienbericht über eine mögliche Aufspaltung des Konzerns gewesen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe gemeldet, Conti prüfe verschiedene Szenarien der künftigen Unternehmensstruktur, von denen auch der Aufbau einer Dachgesellschaft und eine separate Börsennotierung von Geschäftsbereichen eine Möglichkeit sei.Inzwischen habe Conti entsprechende Überlegungen bestätigt, habe aber betont, dass man sich noch "in einem frühen Analysestadium" befinde. Ob und welche Änderungen sich aus diesen Analysen und Szenarien ergäben, sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch völlig offen. Von daher lägen auch keine beschlussfähigen Pläne vor. Man werde sich im nächsten halben Jahr weiter dazu äußern.Die starken vorläufigen Zahlen seien dabei fast zur Nebensache geraten. Conti habe seinen Umsatz aus eigener Kraft um acht Prozent auf 44 Mrd. Euro steigern können. Die um Sondereffekte bereinigte Rendite vor Zinsen und Steuern habe zwar bei 10,8 Prozent stagniert, aber über den angepeilten 10,5 Prozent gelegen. Besonders erfreulich: Conti wolle das Wachstum im neuen Jahr nochmals kräftig beschleunigen. Der Umsatz solle um sieben Prozent auf rund 47 Mrd. Euro steigen. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Börsenplätze Continental-Aktie: