ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (09.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Steigende Tendenz - ChartanalyseContinental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) rollt. Beim Reifenhersteller läuft es rund, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Anfang Dezember befinde sich auch die Aktie von Continental im Steigen. Die steigende Tendenz habe im Bereich um 165 Euro begonnen und die Notierungen in der vergangenen Woche auf ein Hoch bei 190,40 Euro geführt. Bereits im alten Jahr habe die Continental-Aktie mit der aktuell bei 183,13 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie eine bedeutende Unterstützung auf ihre Seite gebracht. Am zuletzt erreichten Tief um 183 Euro kann sich zudem ein horizontaler Support befinden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.01.2017)Börsenplätze Continental-Aktie:188,30 EUR +1,10% (06.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:186,701 EUR -1,06% (09.01.2017, 08:53)