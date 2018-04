Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

220,20 EUR +1,10% (19.04.2018, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

220,00 EUR +0,92% (19.04.2018, 14:01)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Ordentliche Dividendenrendite - AktienanalyseZurücktreten und die Angelegenheit mit ein wenig Abstand betrachten, hilft bei guten oder bei schlechten Nachrichten. Letztere erwischte die Anleger gestern bei Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), laut einer Umfrage von Dezember 2017 der DAX-Konzern mit dem besten Ruf, auf dem falschen Fuß, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Hannoveraner hätten ihre Margenprognose wegen einer Belastung im Reifengeschäft zurückgenommen und würden nur noch eine gesamte EBIT-Marge von mehr als 10 Prozent anstatt rund 10,5 Prozent erwarten. Auf den Gewinn belastend wirke sich der starke Euro aus. Ferner sei der Konzern davon ausgegangen, dass sich diese Belastung, die sich im ersten Halbjahr ergebe, im Jahresverlauf nicht ausgleichen lasse. Der Umsatzanteil der Rubber Group, dem Reifengeschäft, am Gesamtumsatz betrage 40 Prozent. Die anderen 60 Prozent würden auf die Automotive Group, das Geschäft als Automobilzulieferer entfallen. Details sollte Continental auf der Hauptversammlung am 27. April bekannt geben.Die kompletten Zahlen zum ersten Quartal lege der Konzern schließlich am 8. Mai vor. Die Anleger hätten die Aktie, die bei 229,60 Euro vor kurzem ihren höchsten Stand seit Ende Februar erreicht habe, als Reaktion auf die Meldung bis zur zentralen Unterstützung um 214,20 Euro nach unten geschickt.Dort sei sie auch der aktuell um 215,80 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie begegnet, die infolge des Abverkaufs der Aktie zwar kurz unterschritten, aber auf Schlusskursbasis bestätigt worden sei. Zudem lasse sich in diesem Bereich eine Aufwärtstrendgerade um aktuell 214,30 Euro darstellen. Solange der markante Bereich nicht unterschritten werde, bleibe die jüngste Entwicklung folgenlos. Erst darunter würden sich Risiken ergeben, womit das Sentiment der Aktie angeschlagen wäre und sie in eine weitere Korrektur übergehen könnte. Entsprechend könne es sich anbieten, den risikobegrenzenden Stoppkurs darunter zu platzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: