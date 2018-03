Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

218,20 EUR +1,02% (26.03.2018, 10:27)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

218,70 EUR +2,46% (26.03.2018, 10:49)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (26.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Größere Trendwendeformation aktiviert - ChartanalyseSeit Anfang 2009 konnte das Wertpapier des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach einem vorausgegangenen Crashtief bei 10,11 Euro in den vergangenen Jahren auf ein Verlaufshoch von 257,40 Euro zulegen und markierte damit frische Rekordstände, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch zu Beginn dieses Jahres seien größere Verluste im Wertpapier angefallen, sodass zunächst die markante Horizontalunterstützung zwischen 210,00 und 214,00 Euro vergangene Handelswoche erneut angesteuert worden sei.Bedenklich zeige sich das Chartbild jedoch bereits seit September letzten Jahres, denn seit diesem Zeitraum könne aus technischer Sicht eine größere SKS-Formation ausgemacht werden, die sehr häufig nach Unterschreiten der Nackenlinie - hier bei grob 210 bis 214 Euro - zu einer Trendwende in dem jeweiligen Wert führe. Daher bleibe eine engmaschige Beobachtung über die nächsten Tage unausweichlich, sodass Investoren rechtzeitig und schnell genug auf entsprechende Signale aus dem Wertpapier von Continental reagieren könnten.Solange sich die Continental-Aktie oberhalb der Nackenlinie und der Marke von 210,00 Euro aufhalte, könnte zeitweise noch Mal ein Aufwärtsschub in Richtung 225,89 bis 232,20 Euro einsetzen. Damit könnte zeitgleich eine ausgeprägte rechte Schulter der beschriebenen SKS-Formation entstehen, sämtliche Kursnotierungen darunter würden aber unweigerlich zum großen technischen Verkaufssignal in Richtung 187,20 Euro, darunter sogar auf 184,65 Euro führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: