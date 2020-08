Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

91,92 EUR +0,77% (18.08.2020, 10:04)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (18.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Es komme nicht alle Tage vor, dass die Analysten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den gleichen Basiswert besprechen würden. Im Fall der Continental-Aktie sei diese Sonderbehandlung aber absolut berechtigt. Zur Erinnerung: Auf Wochenbasis liege gegenwärtig ein nahezu lehrbuchmäßiger "morning star" vor. Diese konstruktive Candlestickformation liefere möglicherweise die entscheidende Steilvorlage, um den Ausbruch aus der diskutierten Flaggenkonsolidierung zu vollziehen. Als zusätzliche Dimension möchten die Analysten heute die langfristige Perspektive des Papiers auf Monatsbasis einfließen lassen. Hervorheben möchten sie dabei die Indikatorenkonstellation: Während im Verlauf der Relativen Stärke inzwischen eine Bodenbildung vorliege, arbeite der MACD an einem neuen Einstiegssignal. Zuvor habe der zuletzt genannte Trendfolger historisch einmalige Tiefstände erreicht!Bis zu einem endgültigen Flaggenausbruch bzw. bis zu einem Spurt über den Abwärtstrend seit November 2019 (akt. bei 93,28 EUR) bieten Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.08.2020)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:91,40 EUR +0,07% (18.08.2020, 09:50)