Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

205,717 EUR -0,16% (31.03.2017, 08:26)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (31.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe."False break", "Rückeroberung der 200-Tage-Linie" und "Auflösung einer Korrekturflagge" seien die entscheidenden Stichworte ihrer letzten Analysen der Continental-Aktie. Mittlerweile sei der Titel wieder einen Schritt weiter, denn zuletzt sei der Sprung über die horizontalen Hürden aus diversen Hoch- und Tiefpunkten im Bereich der Marke von 200 EUR gelungen. Damit rücke nun sogar ein Schließen der Abwärtskurslücke von Anfang Januar 2016 (220,10/224,40 EUR wieder auf die Agenda. Jenseits dieses Gaps sei selbst ein Erreichen der historischen Hochstände vom Dezember und Januar 2015 bei 231,90 EUR bzw. 234,25 EUR nicht mehr auszuschließen, zumal die gesamte Kursentwicklung des letzten Jahres nun als abgeschlossene Bodenbildung interpretiert werden könne.Zusätzlicher Rückenwind komme vom trendfolgenden MACD, der sowohl im Tages- als auch im Wochenbereich derzeit freundlich zu interpretieren sei. Um die beschriebene Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die Continental-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter das Hoch vom August 2016 bei 197 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.03.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:206,30 EUR +1,60% (30.03.2017, 17:35)