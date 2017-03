Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

197,55 EUR +0,58% (16.03.2017, 08:47)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (16.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Bereinigte EBIT-Marge in 2016 trifft Zielsetzung - AktienanalyseContinental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) konnte in 2016 seinen Umsatz um 3,4% auf 40,5 Mrd. Euro steigern, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das organische Wachstum habe laut Management bei 4,7% in 2016 gelegen. Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 10,8% habe das Unternehmen zwar nicht den Vorjahreswert von 11,1% erreichen können, aber die im Herbst angepasste Zielsetzung von mehr als 10,5%. Bei Fahrerassistenzsystemen habe Continental seine führende Position weiter ausbauen und in 2016 Aufträge mit einem Volumen von mehr als 3 Mrd. Euro gewinnen können. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Management von Continental - auf Basis stabiler Wechselkurse - mit einem Umsatzanstieg um mehr als 6% auf über 43 Mrd. Euro. Bei der adjustierten EBIT-Marge strebe das Unternehmen einen Wert von mehr als 10,5% an.In den kommenden Jahren gehen die Analysten der DZ BANK von einem weiteren Anstieg der Ausstattungsquoten von Fahrerassistenzsystemen, unter anderem auch hinsichtlich des Themas "autonomes Fahren", aus. Die Analysten sähen Continental weiterhin gut positioniert, um von den zukünftigen Entwicklungen in der weltweiten Autoindustrie zu profitieren. Daher würden sie eine positive Einschätzung der Continental-Aktie für vernünftig halten. (Ausgabe vom 13.03.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:195,65 EUR +1,45% (15.03.2017, 17:35)