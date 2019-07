Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.In einem freundlichen Börsenumfeld könne die Continental-Aktie am Freitag zwar rund zwei Prozent zulegen, allerdings sei die Aktie bereits am Donnerstag unter den Stoppkurs bei 117,00 Euro gefallen. Aus charttechnischer Sicht stehe es daher schlecht um die Papiere des Automobilzulieferers. "Der Aktionär" zeige, wie Anleger jetzt handeln sollten.Weltweit sei Continental derzeit die Nummer 3 im Automobilzulieferer-Geschäft, hinter Bosch und dem japanischen Elektrik-Spezialisten Denso. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen im Zulieferer-Bereich einen Umsatz von rund 44,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.Doch besonders die starke Fokussierung auf das Zulieferer-Segment könnte dem Konzern nun zum Verhängnis werden. Erst heute habe der Autobauer Daimler mit einer erneuten Gewinnwarnung für Aufsehen gesorgt. Die Schwäche der Automobilbranche halte weltweit weiterhin an, da Continental mehr als 60 Prozent seiner Gesamteinnahmen in diesem Markt erwirtschafte, sei auch eine Gewinnwarnung bei Continental nicht auszuschließen.Anleger die aufgrund des Stoppkurses ausgestoppt wurden, sollten die Continental-Aktie vorerst meiden und attraktivere Alternativinvestments, wie Ferrari genauer unter die Lupe nehmen, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link