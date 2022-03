Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 87,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 02.03.2022 85,00 Underperform Credit Suisse Richard Carlson 16.02.2022 125,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 17.02.2022 101,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 25.01.2022 106,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 24.01.2022 95,00 Hold Deutsche Bank - 18.01.2022 136,00 Buy UBS Patrick Hummel 17.01.2022 110,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 06.01.2022 120,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 04.01.2022 100,00 Halten Nord LB Frank Schwope 29.12.2021 100,00 Hold Kepler Cheuvreux - 09.12.2021 110,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Helge Rechberger 02.12.2021 95,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 01.12.2021

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

59,09 EUR +0,37% (08.03.2022, 08:13)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

60,56 EUR -2,65% (07.03.2022)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (08.03.2022/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 136,00 oder 85,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 09. März 2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Patrick Hummel, in einer Branchenstudie vom 17.01.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 136,00 Euro belassen. Für die Autohersteller und Reifenproduzenten dürfte das vierte Quartal wie vom Markt erwartet oder gar besser ausgefallen sein, so Hummel. Die Autozulieferer sollten operativ hinterher hinken, aber insgesamt nicht enttäuschen. Die Ausblicke auf 2022 sollten aufgrund einiger Unwägbarkeiten zunächst eher vorsichtig sein.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Richard Carlson hat die Bewertung von Continental in einer Analyse vom 16.02.2022 mit "underperform" aufgenommen. Das Kursziel laute 85,00 Euro. Die Autobranche setze ihren massiven Wandel fort, was sich gerade in Europa an den Umsätzen von Elektro- und Plug-in-Fahrzeugen zeige, so der Analyst. Notwendige Veränderungen im Geschäftsmodell würden für viele aber wohl nicht einfach. Carlson setze gerade auf Premiumhersteller mit BMW als Favoriten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?