XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

45,58 EUR -0,83% (11.10.2018, 11:46)



Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

45,76 EUR +0,57% (11.10.2018, 11:55)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (11.10.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Umsatzwarnung oder doch nicht? - AktienanalyseEin Interview von CompuGroup (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF)-Chef Frank Gotthardt mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" sorgte an der Börse für starke Verwirrung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Gotthardt habe gesagt: Die Die Erlöse dürften in diesem Jahr "circa 700 Mio. Euro" betragen. Als Grund habe der Manager die schleppende Einführung der Telematik-Infrastruktur für Arztpraxen genannt. "Das liest sich wie eine Umsatzwarnung", habe ein Börsianer gesagt. Denn noch im August habe das Management 700 bis 730 Mio. Euro angepeilt. Die Reaktion sei prompt gefolgt: Die Aktien der Medizintechnikfirma seien zur Eröffnung am Montag um mehr als sechs Prozent auf 46,92 Euro nach unten gerauscht.Kurz darauf habe sich das Unternehmen zu Wort gemeldet. Die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden seien falsch interpretiert worden, habe ein Sprecher gesagt. "Es gibt weder eine Gewinnwarnung noch eine Korrektur unserer Umsatzzahlen", habe er klar gestellt. Weiterhin erwarte CompuGroup für das laufende Jahr einen Umsatz von 700 bis 730 Mio. Euro. Die Aktie habe daraufhin ihre Verluste zwar eindämmen und so den Fall unter die 200-Tage-Linie zunächst wieder wettmachen können, sei letztendlich aber dennoch mit einem klaren Minus von 2,1 Prozent aus dem Handel gegangen. So ganz scheinen Anleger dem Braten wohl nicht zu trauen.Die seit Mitte des Jahres laufende Erholung sei allerdings bereits zuvor ins Stocken geraten. Der Widerstand um 52 Euro erweise sich als schwierige Hürde. Schon im Sommer 2017 sei es hier mehrmals nach unten gegangen, ehe Ende des Jahres (kurzzeitig) der Ausbruch nach oben gelungen sei. Ein Grund dafür sei sicherlich der zunehmende Wettbewerb bei neuen Praxisausstattungen für die Telematik. Denn CompuGroup sei nicht mehr der einzige Anbieter der sogenannten Konnektoren, mit denen die Beteiligten des deutschen Gesundheitswesens an die neue Datenautobahn angeschlossen werden sollten. Auch die Telekom-Tochter T-Systems habe mittlerweile eine Zulassung für die technischen Anschlussgeräte erhalten. (Ausgabe 40/2018)Börsenplätze CompuGroup-Aktie: