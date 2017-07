Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

51,109 EUR +2,63% (05.07.2017, 11:21)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (05.07.2017/ac/a/t)

London (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von Analyst Jörg-Andre Finke von HSBC:Jörg-Andre Finke, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) und erhöht das Kursziel von 50 auf 60 Euro.Das Papier des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Software-Anbieters sei einer seiner 6 "Top Picks" aus Deutschland und Österreich für die zweite Jahreshälfte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. CompuGroup sollte von der deutschlandweiten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte profitieren. Das temporäre Monopol für die dafür nötige technische Ausrüstung und die geplanten Kostenerstattungen könnten für einen besser als erwarteten Start sorgen und die CompuGroup-Aktie weiter aufwerten lassen.Jörg-Andre Finke, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die CompuGroup-Aktie bestätigt und das Kursziel von 50 auf 60 Euro angehoben. (Analyse vom 05.07.2017)XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:51,20 EUR +0,81% (05.07.2017, 11:02)