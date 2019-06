ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Die Commerzbank wolle eine Pflichtwandelanleihe (Contingent Convertible) über mindestens 500 Mio. USD ausgeben, die zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) schaffen solle. Die Laufzeit solle unbestimmt sein, mit einer frühestmöglichen Kündigungsmöglichkeit im April 2025. Pflichtwandelanleihen würden bei Unterschreiten einer Mindesteigenkapitalschwelle automatisch in Eigenkapital gewandelt oder abgeschrieben. Der Schritt zur Erhöhung der harten Kernkapitalquote erscheine sinnvoll, da sie zuletzt auf 12,7% gefallen sei, die interne Zielmarke liege bei 12,75%. Allerdings liege der Wert deutlich über der EZB-Forderung von 10,11% für die Commerzbank bzw. den 5,125%, bei deren Unterschreiten (laut Bedingungen der Pflichtwandelanleihe) ein zeitweiliges Herabsetzen der Bonds durchgeführt werden müsse.Der Analyst werte die Emission als sinnvolles Vorgehen; die Aufnahme in US-Dollar sei bezüglicher der Diversifikation der Währungen nachvollziehbar. Für 2019 rechne die Commerzbank weiterhin mit einem erneuten Anstieg der bereinigten Gesamterträge (Gj. 2018: +5% y/y), operativen Aufwendungen von unter 6,8 Mrd. Euro und einem Risikoergebnis von mindestens 550 Mio. Euro.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, lässt seine Schätzungen unverändert (2019e EPS: 0,78 Euro; 2020e EPS: 1,03 Euro), und stuft die Commerzbank-Aktie, die er weiterhin als Übernahmekandidaten sehe, bei einem unveränderten Kursziel von 9,50 Euro mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 28.06.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,265 EUR +1,05% (28.06.2019, 12:21)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,248 EUR +1,10% (28.06.2019, 12:37)