Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank und Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Aussagen von Insidern, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlägen, würden wenig Hoffnung darauf machen, dass die Deutsche Bank kurzfristig spürbare Verbesserungen im operativen Geschäft schaffe. "Der Januar war katastrophal, der Februar schlecht und im März wird es langsam besser", habe einer der Informanten hinsichtlich der Entwicklung des Wertpapierhandelsgeschäfts im auslaufenden ersten Quartal gesagt.Gleichzeitig wachse der Widerstand gegen die Fusion mit der Commerzbank. Neben der lautstarken Kritik von Belegschaft und Arbeitnehmervertretern, die den Abbau von Zehntausenden Stellen befürchten würden, würden sich auch immer mehr Aktionäre sträuben. BlackRock-Vize-Chairman Philipp Hildebrand habe sich kritisch zum Thema Bankenfusionen geäußert - der Vermögensverwalter sei Großaktionär bei beiden Instituten. Auch die Deutsche-Bank-Investoren aus China (HNA über C-Quadrat) und Katar würden eine mögliche Fusion kritisch sehen.Medienberichte, wonach der Vorstand der Deutschen Bank für die Fusion eine Kapitalerhöhung von bis zu 10 Mrd. Euro erwäge, hätten am Donnerstag die Aktien beider Banken um bis zu 5% Prozent fallen lassen - obwohl ein Sprecher der Großbank dementiert habe.Eine Alternative wäre der Verkauf der verbliebenen Beteiligung an der Fondstochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS), deren Wert sich aktuell auf rund 4,6 Mrd. Euro belaufe. Der Vermögensverwalter Amundi habe am Donnerstag indirekt Interesse bekundet, sollte die DWS zum Verkauf gestellt werden. Auch die Allianz werde als möglicher Interessent gehandelt. Dass es soweit komme, sei aber derzeit unwahrscheinlich. Schließlich sei die Sparte einer der verlässlichsten Ertragsbringer der Deutschen Bank.Zwar gehe es für die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank vor dem Wochenende wieder moderat bergauf, die Lage bleibe angesichts der Unwägbarkeiten rund um die mögliche Fusion jedoch verworren. Zumal weiterhin unklar sei, wie aus den beiden angeschlagenen Banken der erhoffte "nationale Champion" werden solle. Die Spekulation auf eine Fortsetzung der charttechnischen Erholung bei der Commerzbank laufe noch, die Aktie der Deutschen Bank stehe indes auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,941 EUR +0,51% (18.03.2019, 14:23)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,93 EUR -0,06% (18.03.2019, 14:39)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001WKN Commerzbank-Aktie:CBK100Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:CBKTicker-Symbol Commerzbank-Aktie:CBK