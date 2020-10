Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (05.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie gewinne heute vorbörslich weiter an Wert, nachdem das Papier vor mehr als einer Woche unter die Marke von vier Euro gerutscht sei. Auch wenn Manfred Knof erst im Januar den CEO-Posten von Martin Zielke übernehme, würden die Spekulationen über konkrete Sanierungspläne ins Kraut schießen. Dem MDAX-Titel tue das gut.Die Eigenkapitalrendite der Commerzbank habe in den vergangenen Jahren zu wünschen übrig gelassen. Mehr als drei Prozent habe Zielke nie geschafft. Die Pläne des Vorstandes vom September 2019 hätten mindestens vier Prozent Rendite vorgesehen. Zu wenig, wie viele Großaktionäre und der Markt befunden hätten. Die Analysten von Bloomberg könnten sich vorstellen, dass auch sechs Prozent Rendite auf das Eigenkapital im Jahr 2023 möglich seien. Und zwar dann, wenn die Restrukturierung vor allem in der Unternehmerkundensparte stattfinde.Zusätzlich könnte in diesem Segment Kapital für den Umbau freigeschaufelt werden. Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,4 Prozent liege die Bank zudem über dem eigenen Ziel von 12,5 Prozent. Damit habe der Vorstand einen Puffer für den Umbau, aber ähnlich wie bei der Deutschen Bank im vergangenen Jahr werde das Thema Kapitalerhöhung auf den Tisch kommen. Denn ob die Mittel reichen würden, sei vor allem vom jetzigen Standpunkt aus unsicher.Die Situation in der Eurozone bleibe weiter kritisch, die zweite Welle der Corona-Pandemie entfalte sich in verschiedenen Mitgliedsstaaten. Auch in Deutschland steige die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen weiter an. Die Commerzbank-Aktie sei zudem vor kurzem ausgestoppt worden. Dennoch bleibe der Titel interessant, derzeit gerade für Trader, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".