Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern legte Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nach Handelsschluss seine Quartalszahlen vor, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe der Medienkonzern einen Gewinn je Aktie erzielt, der deutlich über den Analystenerwartungen gelegen habe. Nachbörslich sei der Kurs um rund 2% gestiegen. Die Aktie des Hableiterherstellers QUALCOMM ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) habe mit einem Minus von 8,2% geschlossen, nachdem er eine schwächere Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Quartal geliefert habe. Weiters leide der Konzern an dem noch immer nicht beendeten Patentstreit mit Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL). Auch die Papiere von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z) seien um 3,2% gefallen. Der Anteilseigner Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO), der seine Energydrink-Sparte bisher an Monster Beverage übertragen habe, wolle nun zwei neue Energydrinks unter dem eigenen Namen auf den Markt bringen.Unter den deutschen Einzeltiteln sei die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) mit einem Plus von 5,4% aufgefallen, nachdem überzeugende Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht worden seien. ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) sei hingegen um 14% eingebrochen, Anleger seien mit einer Kürzung der Dividende sowie einer gesenkten Umsatzprognose enttäuscht worden. (09.11.2018/ac/a/m)