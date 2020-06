Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (18.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei in den vergangenen Jahren mehrfach international wegen Verstößen gegen Compliance-Gebaren von Aufsichtsbehörden gerügt worden. Im Gegensatz dazu sei die Commerzbank nicht weiter aufgefallen. Doch jetzt habe es den MDAX-Konzern auch erwischt.In Großbritannien müsse die Commerzbank knapp 42 Millionen Euro Strafe zahlen wegen mangelhafter Geldwäschekontrollen in der Londoner Filiale zwischen Oktober 2012 und September 2017. Das habe die britische Finanzaufsicht (FCA) gestern erklärt.Die Strafe für die Commerzbank sei 30 Prozent geringer ausgefallen, als angesetzt, da die Bank frühzeitig kooperiert haben solle. Mittlerweile sollten die Systeme verbessert und neue Kontrollen gegen Geldwäsche eingeführt worden sein, so die Bank. Damit sei das Geldhaus noch mit einem blauen Auge davongekommen. Die Beispiele anderer Banken würden zeigen, dass die Aufsichtsbehörden für Compliance-Vergehen in den vergangenen Jahren auch deutlich höhere Strafen verhängt hätten.Schwache Vorgaben vom Gesamtmarkt können mutige Anleger dazu nutzen, die Commerzbank-Aktie einzusammeln, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR habe ein Kursziel von 6,00 Euro ausgegeben und platziere einen Stopp bei 3,50 Euro. (Analyse vom 18.06.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,231 EUR -1,21% (17.06.2020, 17:35)