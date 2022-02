ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.02.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) charttechnisch unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie schlage Kapital aus der Anfang Januar beschriebenen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Mit diesem einfachen Nenner lasse sich die charttechnische Ausgangslage des Banktitels derzeit treffend beschreiben. Mit dem Sprung über die Nackenlinie des im Chart eingezeichneten Trendwendemusters bei 6,80 EUR sei ein Anschlusspotenzial von rund 4 EUR aktiviert worden. Perspektivisch seien also sogar wieder zweistellige Kursnotierungen möglich. Der grundsätzliche Gezeitenwandel werde durch die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. Bei 6,28/6,17 EUR) bestätigt, wo es jüngst zudem zu einem positiven Schnittmuster gekommen sei. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des diskutierten Anschlusspotenzials definiere das Hoch vom September 2018 bei 9,66 EUR ein wichtiges Etappenziel. Unter Trading-Gesichtspunkten könnten Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der horizontalen Unterstützungen bei rund 8 EUR anheben. Strategische Investoren sollten ihren Long-Positionen mit einer Absicherung auf Basis der Nackenzone bei knapp 7 EUR dagegen etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:8,70 EUR -0,61% (07.02.2022, 09:24)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,78 EUR +0,92% (07.02.2022, 09:10)