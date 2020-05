ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und senkt sein Kursziel.Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2020 habe ergebnisseitig deutlich unterhalb der Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei die deutliche, aufgrund der aktuellen Marktlage, angestiegene Risikovorsorge gewesen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe Commerzbank die Guidance für 2020 nach unten angepasst. Zusätzlich sei bekannt gegeben worden, dass aufgrund der aktuellen Marktsituation der Verkaufsprozess der Anteile an der polnischen Tochter mBank vorerst gestoppt worden sei. Begründet worden sei dies damit, dass in der aktuellen Situation keine attraktive Transaktion möglich sei.Aus Sicht des Analysten würden die Ertragszahlen (bereinigt um den Sondereffekt Corona-Pandemie) eine positive Entwicklung aufweisen, was auf die Fortschritte bei Restrukturierungsplan zurückzuführen sei. Auch die Entwicklung der Aufwendungen weise einen positiven Trend auf. Trotzdem senke der Analyst aufgrund der aktuellen Situation seine Prognose (u.a. EPS 2020e: -0,07 (alt: 0,53) Euro; EPS 2021e: 0,24 (alt: 0,58) Euro) vor dem Hintergrund unsicherer Geschäftsentwicklungen (bedingt durch das Coronavirus).Bei einem neuen Kursziel von 2,80 (alt: 3,50) Euro bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Commerzbank-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:2,908 EUR -2,61% (14.05.2020, 11:12)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:2,917 EUR -4,05% (14.05.2020, 11:27)