Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Zuge der Finanzkrise sei der Bund bei der Commerzbank vor über zehn Jahren eingestiegen, um das Eigenkapital aufzupolstern. Derzeit sei der Staat noch mit 15,6 Prozent an der Bank beteiligt, anfänglich seien es mehr als 25 Prozent gewesen. Es sei kein Geheimnis, dass sich die vertrauensbildende Maßnahme finanziell überhaupt nicht gelohnt habe. Unabhängig von Corona sei ein Ausstieg aus dieser Sicht kein Thema.Die 15,6 Prozent hätten gemessen am Einstiegspreis im Winter 2008 5,05 Milliarden Euro gekostet. Nach Auskunft der Bundesregierung habe der Finanzmarktstabilisierungsfonds, der die Staatsbeteiligung außerhalb des Bundeshaushaltes verwalte, die Commerzbank-Beteiligung auf Basis des Stichtagsbörsenkurses am 31. Dezember 2018 mit 1,78 Milliarden Euro bewertet - ein Verlust gemessen am Einstiegspreis im Winter 2008/2009 von 3,2 Milliarden Euro. Wenn der Finanzmarktstabilisierungsfonds voraussichtlich im Juni seine Bilanz für 2019 veröffentliche, werde er für die Commerzbank wohl nur einen kleinen weiteren Verlust bekanntgeben müssen - schließlich habe die Commerzbank-Aktie Ende 2019 auf ähnlichem Kursniveau wie Ende 2018 gelegen.Aktuell wäre das Paket des Bundes aber noch weniger wert. Denn seit Jahresbeginn sei der Commerzbank-Kurs 40 Prozent abgetaucht. Stand jetzt sei das Aktienpaket des Bundes nur noch rund 600 Millionen Euro wert. Im April, als die Commerzbank-Aktie auf ein Rekordtief von knapp drei Euro abgesackt sei, sei es sogar noch deutlich weniger gewesen. Da das Aktienpaket mit einem Wert von 1,78 Milliarden Euro als Vermögen in der Bilanz des Bankenrettungsfonds stehe, müsste der Fonds - Stand jetzt - weitere 1,10 Milliarden Euro an Verlust buchen.Auch für Privat-Anleger sei die Entwicklung der Commerzbank langfristig wenig ergiebig gewesen. Doch mittlerweile scheine das Management verstanden zu haben, was getan werden müsse, um die Bank wieder auf Kurs zu bringen. Darauf würden zumindest Aussagen des Vorstandes in den letzten Monaten hindeuten."Der Aktionär" sei investiert mit einem Ziel von 4,50 Euro. Am nächsten Mittwoch, 13. Mai, würden die Zahlen zum ersten Quartal erwartet. Die Analysten würden im Schnitt mit einem Verlust rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.