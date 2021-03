Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Mit ihrer "Strategie 2024" bringe die Commerzbank das nunmehr sechste - aber sicherlich auch bisher umfassendste - Restrukturierungsprogramm auf den Weg. Mittelfristig wolle sich das Institut deutlich schlanker aufstellen, profitabler werden und die Digitalisierung vorantreiben.Während man die digitalen Angebote für Kunden ausbauen wolle, solle sich die Zahl der Filialen von aktuell 790 auf dann bundesweit 450 Standorte verringern. In die Digitalisierung und Automatisierung wolle man in den kommenden vier Jahren insgesamt EUR 1,7 Mrd. investieren. Der Restrukturierung würden 10.000 Vollzeitstellen zum Opfer fallen, jede dritte Stelle in Deutschland, wobei der Wandel auch den Aufbau von 2.500 neuen Stellen vorsehe. Mehr als 80% des Stellenabbaus solle bis Ende 2023 umgesetzt werden. Dadurch sollten die Kosten im Jahr 2024 im Vergleich zu 2020 um insgesamt EUR 1,4 Mrd. bzw. rund 20% sinken.Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie würden die Commerzbank wie jedes andere Institut über eine Verschlechterung der Kreditqualität belasten, welche in höheren Ausfällen sowie Risikovorsorgen resultiere. Vielmehr hätten jedoch die nicht unbeachtlichen Aufwendungen für die Restrukturierung das Ergebnis verhagelt. Aufgrund der Beständigkeit von Konzernumbaumaßnahmen schreibe der Analyst diesem Kostenblock bei Commerzbank nicht mehr den Charakter von Sondereffekten zu, weshalb er einen systematischen Bewertungsabschlag für gerechtfertigt halte. Zudem sehe er auf dem aktuellen Kursniveau schon sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist.Insofern bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Verkaufsempfehlung für die Commerzbank-Aktie. Das Kursziel von EUR 5,06 (zuvor: EUR 4,34) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 17.03.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity