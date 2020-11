Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (25.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Roland Boekhout habe die ING-Diba in Deutschland groß gemacht. Der Commerzbank sollte er deshalb gerade beim Thema Digitalisierung helfen, Anfang 2020 sei er zur Commerzbank gekommen und habe das Ressort des Firmenkundenchefs übernommen. Nun stehe er wohl vor dem Abgang.Die "WirtschaftsWoche" habe gestern Abend gemeldet, dass Boekhout das Geldhaus demnächst verlassen werde. Das habe man aus Finanzkreisen erfahren. Boekhout habe erst Anfang des Jahres die Position des Firmenkundenchefs übernommen. Er werde den Konzern verlassen, weil er bei der Nachfolge von CEO Martin Zielke nicht zum Zug gekommen wäre. Diese oder ähnliche Aussagen habe es seit dem Sommer gegeben. Nun gebe es aber wohl einen anderen Grund.Am Ende solle es ausgerechnet an Hans-Jörg Vetter gescheitert sein. Dieser sei im Sommer neuer Aufsichtsratschef geworden und müsse sich seitdem Gedanken über die Neuausrichtung der Firmenkundensparte machen. Boekhouts Ideen über eine Umstrukturierung der Firmenkundensparte hätten wohl zum Streit mit Vetter und anderen Managern geführt. Dieser Bereich sei das Sorgenkind des Konzerns. Ende Dezember werde Boekhout die Commerzbank verlassen. Diesen Freitag könnte der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung entscheiden, wie es jetzt weitergehe.Boekhouts Ideen für den Umbau seiner Sparte seien wohl zu radikal gewesen. Wichtig bleibe, dass das Management der Commerzbank an einem Strang ziehe, wenn der neue CEO Anfang 2021 seinen Plan bekannt gebe. Die Umsetzung sei das Problem.Investierte Anleger warten vorerst ab, nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage könnte die Aktie nun korrigieren, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.