Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (11.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktien würden immer weiter nach oben laufen, auch zum Wochenbeginn halte die Rally an. Die Inflationsangst und damit verbunden die Fantasie steigender Zinsen würden die Aktie anschieben. Für Bewegung dürfte allerdings auch der Blick auf die Q3-Zahlen sorgen. Anfang November öffne das Finanzinstitut die Bücher.Seit Montag letzter Woche habe die Aktie mehr als zehn Prozent zugelegt und dabei mehrere Widerstände durchbrochen. Die nächste Marke liege nun um 6,55 Euro in Form alter Verlaufshochs. Dann warte erst um das Niveau von sieben Euro der nächste Widerstand.Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen würden aus dem negativen Bereich immer mehr in Richtung der Marke von null Prozent streben. Das seien gute Nachrichten für zinssensitive Geldhäuser wie die Commerzbank. Abgesehen vom Zinsthema, das derzeit die Branche nach oben treibe, falle diese Woche der Start für die Berichtssaison in den USA. Am 4. November sei auch die Commerzbank mit von der Partie und wolle die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen.Die Schätzungen für den Vorsteuergewinn hätten sich zuletzt auf 139 Millionen Euro erhöht. Damit würde die Bank zumindest auf Quartalsbasis nach dem Verlust von fast einer halben Milliarde im zweiten Quartal wieder Boden gut machen. Für das Gesamtjahr erwarte der Konsens dennoch einen Fehbetrag von mehreren hundert Millionen Euro. Würden die Anleiherenditen weiter anziehen und starte die globale Wende bei der Geldpolitik, könnte die Commerzbank in 2021 dennoch positiv überraschen.Die Commerzbank-Papiere seien fast schon heiß gelaufen, eine Korrektur werde immer wahrscheinlicher. Anleger, die noch nicht investiert sind, warten daher Rücksetzer zum Einstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ohnehin bleibe die Aktie nur etwas für mutige Börsianer. (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.